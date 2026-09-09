Informations pratiques

Arles

Journées européennes du patrimoine au Domaine de la Palissade

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Domaine de La Palissade Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Domaine de la Palissade ouvre exceptionnellement ses sentiers pédestres en accès libre. Une immersion au cœur des paysages naturels de Camargue, également à découvrir à cheval ou en kayak.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Domaine de la Palissade, situé au cœur du Parc naturel régional de Camargue, ouvre exceptionnellement ses sentiers pédestres en accès libre durant tout le week-end.



Partez à la découverte de cet espace naturel préservé et profitez d’une promenade en toute liberté pour observer les paysages, la faune et la flore caractéristiques de la Camargue.



Pour découvrir le domaine autrement, des balades sont également proposées à cheval ou en kayak, sur réservation auprès des prestataires concernés.



Informations pratiques et horaires



Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026



– Portes ouvertes sur les sentiers pédestres de 9h à 18h.

-Accès libre aux sentiers durant tout le week-end.

– Découverte à cheval sur réservation au 06 03 49 50 39.

– Découverte en kayak sur réservation au 06 73 11 28 99. .

Domaine de La Palissade Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 86 81 28 palissade@parc-camargue.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days, the Domaine de la Palissade is opening its hiking trails to the public for this special occasion. Immerse yourself in the natural landscapes of the Camargue—which you can also explore on horseback or by kayak.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Domaine de la Palissade Arles a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme d’Arles