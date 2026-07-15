Journées européennes du patrimoine au fort Lupin Fort Lupin Saint-Nazaire-sur-Charente

Informations pratiques

Saint-Nazaire-sur-Charente

Journées européennes du patrimoine au fort Lupin

Fort Lupin 11 chemin du Fort Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du fort Lupin pendant les journées européennes du patrimoine.

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Fort Lupin 11 chemin du Fort Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 dmailles@wanadoo.fr

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English : European Heritage Days at Fort Lupin

Free visit of Fort Lupin during the European Heritage Days

L’événement Journées européennes du patrimoine au fort Lupin Saint-Nazaire-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan