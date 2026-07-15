Journées européennes du patrimoine au fort Lupin Fort Lupin Saint-Nazaire-sur-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Fort Lupin · Saint-Nazaire-sur-Charente
Informations pratiques
Saint-Nazaire-sur-Charente
Journées européennes du patrimoine au fort Lupin
Fort Lupin 11 chemin du Fort Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du fort Lupin pendant les journées européennes du patrimoine.
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Fort Lupin 11 chemin du Fort Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 dmailles@wanadoo.fr
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English : European Heritage Days at Fort Lupin
Free visit of Fort Lupin during the European Heritage Days
L’événement Journées européennes du patrimoine au fort Lupin Saint-Nazaire-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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