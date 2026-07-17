Journées Européennes du Patrimoine au moulin d’Edmond, Moulin d’Edmond, Charbonnières-les-Varennes

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine au moulin d’Edmond 19 et 20 septembre Moulin d’Edmond Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite Guidée Gratuite du Moulin d’Edmond – Moulin labelisé fondation du patrimoine.

Du patrimoine au développement durable : un même élan

Des conférences sur l’environnement et le développement durable offriront des perspectives enrichissantes. Le marché de circuits courts présentera des produits locaux, tandis que la sortie nature permettra de s’immerger dans la nature du lieu sans oublier les visites guidées du moulin et pleins d’autres animations.

https://www.facebook.com/lemoulindedmond/

Moulin d’Edmond 2 chemin du moulin 63410 Charbonnières-les-Varennes Charbonnières-les-Varennes 63410 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 14 47 55 19 https://www.facebook.com/lemoulindedmond?ref=bookmarks [{« link »: « https://www.facebook.com/lemoulindedmond/ »}] À la sortie du village, en direction de Paugnat. Prendre la chemin sur la gauche juste avant le pont en travaux.

Journées européennes du patrimoine

©A.SAMPER