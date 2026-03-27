Journées Européennes du Patrimoine au Moulin du Pondy

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes du Moulin du Pondy et laissez-vous guider par l’histoire et le charme de ce lieu patrimonial au fil d’une visite libre et pleine de découvertes.

Au Moulin du Pondy, venez visiter et déambuler librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le dimanche 20 septembre 2026.

Pendant cette journée dédiée au patrimoine, découvrez le moulin, son histoire et son environnement en vous laissant guider par votre curiosité. Une belle occasion de (re)découvrir ce lieu chargé d’histoire, à votre rythme, en famille ou entre amis.

L’accès est libre et gratuit.

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h

Entrée libre et gratuite

Détails et programme prochainement. 0 .

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 45 68 49 lemoulindupondy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the European Heritage Days, push open the doors of the Moulin du Pondy and let yourself be guided by the history and charm of this heritage site on a self-guided tour full of discoveries.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Moulin du Pondy Le Pondy a été mis à jour le 2026-03-27 par PIT LE DUNOIS