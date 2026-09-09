Journées européennes du patrimoine au Musée de la mode et du costume Musée de la mode et du costume Fragonard Arles

Informations pratiques

Arles

Journées européennes du patrimoine au Musée de la mode et du costume

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h30. Musée de la mode et du costume Fragonard 16 rue de la Calade Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Mode et du Costume Fragonard ouvre gratuitement ses portes pour découvrir l’exposition Amazones, cavalières et icônes de mode , consacrée aux costumes équestres féminins.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Mode et du Costume Fragonard invite le public à découvrir gratuitement l’exposition Amazones, cavalières et icônes de mode .



Cette exposition retrace l’histoire des costumes équestres féminins, de l’Antiquité à nos jours, et explore les liens entre équitation, féminité et mode au fil des époques.



À travers les silhouettes et les tenues présentées, découvrez l’évolution de la figure de l’amazone, entre pratique équestre, codes vestimentaires et inspirations pour la mode.



Informations pratiques et horaires



Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026



– Visite libre de l’exposition Amazones, cavalières et icônes de mode de 10h à 18h30. .

Musée de la mode et du costume Fragonard 16 rue de la Calade Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 37 37

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English :

To celebrate European Heritage Days, the Fragonard Museum of Fashion and Costume is offering free admission to its exhibition “Amazons, Horsewomen, and Fashion Icons,” which is dedicated to women’s equestrian attire.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Musée de la mode et du costume Arles a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme d’Arles