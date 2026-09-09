Journées Européennes du Patrimoine au Museon Arlaten Museon Arlaten musée de Provence Arles

Informations pratiques

Arles

Journées Européennes du Patrimoine au Museon Arlaten

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Museon Arlaten Musée de Provence propose visites guidées, ateliers en famille, découverte du CERCO et lancement d’un quiz ludique pour explorer autrement le musée et ses collections.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Museon Arlaten Musée de Provence propose un programme mêlant découverte des collections, visites, ateliers et animations pour toute la famille.



Tout au long du week-end, découvrez librement le musée ou participez à une visite guidée des collections en compagnie d’une médiatrice. Les familles pourront également profiter d’un stand proposant des ateliers de création artistique, en lien avec les collections du musée.



Les enfants de 8 à 12 ans pourront tester le nouveau quiz de l’application MuseonArlaten munis d’un smartphone, ils parcourront le musée tout en apprenant de manière ludique.



Le samedi, le public pourra également découvrir les coulisses du CERCO Centre d’études, de restauration et de conservation des œuvres, lieu de conservation, d’étude et de restauration bénéficiant d’équipements de haute technologie. Un atelier avec les étudiants de MOPA permettra par ailleurs de faire parler les objets en réalisant des dioramas.



Informations pratiques et horaires



Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026



Visite libre du musée de 9h30 à 18h.

Visite guidée des collections du musée à 14h30 et 16h. Durée 1h15. Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Quiz sur l’application MuseonArlaten de 9h30 à 17h. Pour les 8-12 ans. Application téléchargeable gratuitement.

Stand famille de 9h30 à 17h, dans la cour du musée. Ateliers de création artistique et découverte ludique des collections pour les plus petits.



Samedi 19 septembre uniquement



Visite du CERCO Centre d’études, de restauration et de conservation des œuvres à 10h30 et 14h30. Durée 1h30. Gratuit, sur réservation obligatoire.

Atelier MOPA Faire parler les objets en réalisant des dioramas de 14h à 17h, devant le CERCO. Gratuit, sans réservation.



CERCO 1 rue Yvan Audouard, 13200 Arles. .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 99 info.museon@departement13.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days, the Museon Arlaten Musée de Provence is offering guided tours, family workshops, a tour of the CERCO, and the launch of a fun quiz that offers a different way to explore the museum and its collections.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Museon Arlaten Arles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Arles