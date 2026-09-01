Journées européennes du patrimoine au Parc du Thot préhistoire et patrimoine vivant Parc du Thot Thonac

Informations pratiques

Thonac

Journées européennes du patrimoine au Parc du Thot préhistoire et patrimoine vivant

Parc du Thot Maillol Thonac Dordogne

Tarif : 5.75 – 5.75 – 5.75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

10h 18h. Partez à la découverte du parc du Thot, qui accueille plusieurs espèces de la faune sauvage européenne. Visites guidées à 10h45, 14h, 16h. Sans réservation. 3,60€ à 5,75€

Partez à la découverte du parc du Thot, qui accueille plusieurs espèces de la faune sauvage européenne.

Depuis la Préhistoire, ces animaux peuplent nos régions aux côtés des humains, tandis que leurs populations ont fortement évolué au fil du temps. Cette visite accompagnée vous permettra de comprendre l’influence des activités humaines sur leur évolution, ainsi que le rôle des parcs animaliers dans la préservation des espèces et la transmission des connaissances.

Visites guidées de 30 min à 10h45, 14h et 16h.

Sans réservation. Entrée à demi-tarif. La visite est inclue dans le billet d’entrée. .

Parc du Thot Maillol Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 44

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English : Journées européennes du patrimoine au Parc du Thot préhistoire et patrimoine vivant

10 a.m. 6 p.m. Come explore Thot Park, home to several species of European wildlife. Guided tours at 10:45 a.m., 2:00 p.m., and 4:00 p.m. No reservation required. 3.60? to 5.75?

L’événement Journées européennes du patrimoine au Parc du Thot préhistoire et patrimoine vivant Thonac a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère