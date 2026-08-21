[Visite commentée] Parc du Thot : préhistoire & patrimoine vivant, Parc du Thot, Thonac

Informations pratiques

[Visite commentée] Parc du Thot : préhistoire & patrimoine vivant 19 et 20 septembre Parc du Thot Dordogne

Sans réservation. Entrée à demi-tarif. La visite est inclue dans le billet d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte du parc du Thot, qui accueille plusieurs espèces de la faune sauvage européenne.

Depuis la Préhistoire, ces animaux peuplent nos régions aux côtés des humains, tandis que leurs populations ont fortement évolué au fil du temps. Cette visite accompagnée vous permettra de comprendre l’influence des activités humaines sur leur évolution, ainsi que le rôle des parcs animaliers dans la préservation des espèces et la transmission des connaissances.

Parc du Thot Maillol, 24290 Thonac Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 50 70 44 https://www.parc-thot.fr/fr https://www.facebook.com/parcduthot/ Au cœur du Périgord, le parc du Thot vous propose une approche de l’art des cavernes en introduction, ou en complément à la visite de Lascaux IV. Pendant près d’une heure, en famille ou entre amis, vous pourrez découvrir en visite libre, différents espaces autour de la relation entre l’homme et l’animal à la Préhistoire ! Parking à proximité.

Partez à la découverte du parc du Thot, qui accueille plusieurs espèces de la faune sauvage européenne.

©Briana Lenoir