Journées Européennes du Patrimoine au phare de Trezien Plouarzel
samedi 19 septembre 2026 · Plouarzel
Informations pratiques
Plouarzel
Journées Européennes du Patrimoine au phare de Trezien
Phare de Trezien Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du phare de Trezien. Un médiateur vous attend au sommet pour vous livrer une belle visite commentée, le tout avec un panorama exceptionnel sur la Mer d’Iroise. Pour l’occasion, un tarif réduit sera proposé.
Sous réserve. Travaux en cours. .
Phare de Trezien Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au phare de Trezien Plouarzel a été mis à jour le 2026-08-21 par OT IROISE BRETAGNE
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