Informations pratiques

Plouarzel

Journées Européennes du Patrimoine au phare de Trezien

Phare de Trezien Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du phare de Trezien. Un médiateur vous attend au sommet pour vous livrer une belle visite commentée, le tout avec un panorama exceptionnel sur la mer d’Iroise. Pour l’occasion, un tarif réduit sera proposé.

Sous réserve. Travaux en cours. .

Phare de Trezien Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au phare de Trezien Plouarzel a été mis à jour le 2026-08-21 par OT IROISE BRETAGNE