Journées Européennes du patrimoine aux Bouchauds Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux
samedi 19 septembre 2026 · Ferme des Bouchauds · Saint-Cybardeaux
Informations pratiques
Saint-Cybardeaux
Journées Européennes du patrimoine aux Bouchauds
Ferme des Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Diverses animations vous sont proposées lors des journées du patrimoine le samedi 19 et dimanche 20 septembre sur les sites de l’EIGR et du théâtre des Bouchauds.
.
Ferme des Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A variety of activities will be offered during Heritage Days on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, at the EIGR and the Théâtre des Bouchauds.
L’événement Journées Européennes du patrimoine aux Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Saint-Cybardeaux (Charente)
- La Backyard Rouillacaise La ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux 12 septembre 2026