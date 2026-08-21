Journées Européennes du patrimoine aux Bouchauds Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux

Informations pratiques

Saint-Cybardeaux

Journées Européennes du patrimoine aux Bouchauds

Ferme des Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Diverses animations vous sont proposées lors des journées du patrimoine le samedi 19 et dimanche 20 septembre sur les sites de l’EIGR et du théâtre des Bouchauds.

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Ferme des Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19

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English :

A variety of activities will be offered during Heritage Days on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, at the EIGR and the Théâtre des Bouchauds.

L’événement Journées Européennes du patrimoine aux Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Rouillacais