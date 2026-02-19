La Backyard Rouillacaise La ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux

La Backyard Rouillacaise

La ferme des Bouchauds Espace d'interpréstation des Bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-13 15:00:00

2026-09-12

1ère édition d’un trail sur 24h. Objectif, une boucle de 6.900km à parcourir en moins d’une heure afin de pouvoir reprendre le départ après un passage au ravito. Hop ça repart pour moins d’une heure, sur la même boucle… 24 fois en SOLO, en DUO.

La ferme des Bouchauds Espace d’interpréstation des Bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 66 92 00 labackyardrouillacaise@gmail.com

English :

1st edition of a 24-hour trail. The aim was to cover a 6.900km loop in less than an hour, so as to be able to start again after a pit stop. Here we go again, in less than an hour, on the same loop… 24 times SOLO, DUO.

