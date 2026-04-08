Conte et mythologie, Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds, Saint-Cybardeaux

Conte et mythologie Dimanche 14 juin, 11h00 Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:45:00+02:00

Séance contes sur le deuxième cycle de vie d’Hermès dans le théâtre antique des Bouchauds. Apportez vos coussins. En cas de pluie, repli dans le musée.

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds Rue de la Ferme, 16170 Saint-Cybardeaux, France Saint-Cybardeaux 16170 Genac Charente Nouvelle-Aquitaine +33545652619 https://www.eigr-bouchauds.fr/index.php/2-non-categorise/34-bienvenue-espace-dinterpretation L’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain : inauguré le 1er août 2010, il est aménagé non loin du site archéologique, au cœur d’une ancienne ferme charentaise datant de 1846.

Vous pourrez vous promener au milieu des maquettes, des statues et des reproductions des pièces de monnaie découvertes sur le site durant les fouilles. Plusieurs thèmes sont traités : la monnaie, la religion et le décor architectural, ceux-ci vous permettront de répondre aux questions que pose la romanisation en Gaule.

Séance contes sur le deuxième cycle de vie d’Hermès dans le théâtre antique des Bouchauds. Apportez vos coussins. En cas de pluie, repli dans le musée.

©J. Hasse