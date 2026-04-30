Fête Gallo-Romaine des Bouchauds Saint-Cybardeaux
Fête Gallo-Romaine des Bouchauds Saint-Cybardeaux dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Cybardeaux
Fête Gallo-Romaine des Bouchauds
Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Fête Gallo-Romaine des Bouchauds ! Dimanche 5 juillet de 10h à 18h
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Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19 marcuzzi.otrouillac@gmail.com
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English :
Fête Gallo-Romaine des Bouchauds! Sunday, July 5 from 10 am to 6 pm
L’événement Fête Gallo-Romaine des Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Rouillacais
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