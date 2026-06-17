Chasse au trésor du site gallo-romain des Bouchauds Saint-Cybardeaux mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Cybardeaux

Chasse au trésor du site gallo-romain des Bouchauds

Ferme des Bouchauds (espace d’interprétation du gallo-romain) Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Chasse au trésor

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Ferme des Bouchauds (espace d’interprétation du gallo-romain) Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Treasure hunt

L’événement Chasse au trésor du site gallo-romain des Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Rouillacais