Chasse au trésor du site gallo-romain des Bouchauds Saint-Cybardeaux
Chasse au trésor du site gallo-romain des Bouchauds Saint-Cybardeaux mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Cybardeaux
Chasse au trésor du site gallo-romain des Bouchauds
Ferme des Bouchauds (espace d’interprétation du gallo-romain) Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Chasse au trésor
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Ferme des Bouchauds (espace d’interprétation du gallo-romain) Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Treasure hunt
L’événement Chasse au trésor du site gallo-romain des Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Rouillacais
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