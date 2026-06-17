Visite guidée du site archéologique des Bouchauds Saint-Cybardeaux mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Cybardeaux

Visite guidée du site archéologique des Bouchauds

Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-08

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-08

Visite guidée du site archéologique des Bouchauds

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Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19 marcuzzi.otrouillac@gmail.com

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English :

Guided Tour of the Bouchauds Archaeological Site

L’événement Visite guidée du site archéologique des Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Rouillacais