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Atelier de cuisine romaine Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux

Atelier de cuisine romaine Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Ferme des Bouchauds

Adresse : ESPACE D'INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN

Ville : 16170 Saint-Cybardeaux

Département : Charente

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 3 3 3

Saint-Cybardeaux

Atelier de cuisine romaine

Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14

Atelier de cuisine romaine
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Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Roman cooking workshop

L’événement Atelier de cuisine romaine Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais

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