Atelier de cuisine romaine Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Cybardeaux

Atelier de cuisine romaine

Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Atelier de cuisine romaine

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Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Roman cooking workshop

L’événement Atelier de cuisine romaine Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais