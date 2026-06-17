Nuit des Lanternes des Bouchauds Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux vendredi 7 août 2026.

Saint-Cybardeaux

Nuit des Lanternes des Bouchauds

Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Nuit Européenne des Musées, samedi 23 mai

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Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19

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English :

European Museum Night, Saturday, May 23

L’événement Nuit des Lanternes des Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Rouillacais