Saint-Cybardeaux

Initiation à l’escalade

Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Initiation à l’escalade

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Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Introduction to climbing

L’événement Initiation à l’escalade Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais