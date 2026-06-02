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Initiation à l’escalade Saint-Cybardeaux

Initiation à l’escalade Saint-Cybardeaux lundi 27 juillet 2026.

Adresse : Ferme des Bouchauds

Ville : 16170 Saint-Cybardeaux

Département : Charente

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Tarif : 4 4 4

Saint-Cybardeaux

Initiation à l’escalade

Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Initiation à l’escalade
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Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Introduction to climbing

L’événement Initiation à l’escalade Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais

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