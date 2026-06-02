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Course d’orientation Saint-Cybardeaux

Course d’orientation Saint-Cybardeaux lundi 3 août 2026.

Adresse : Site archeologique des bouchauds

Ville : 16170 Saint-Cybardeaux

Département : Charente

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Cybardeaux

Course d’orientation

Site archeologique des bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 11:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Course d’orientation
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Site archeologique des bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Orienteering

L’événement Course d’orientation Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais

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