Course d’orientation Saint-Cybardeaux
Course d’orientation Saint-Cybardeaux lundi 3 août 2026.
Saint-Cybardeaux
Course d’orientation
Site archeologique des bouchauds Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 11:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Course d’orientation
.
Site archeologique des bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Orienteering
L’événement Course d’orientation Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Saint-Cybardeaux (Charente)
- Secrets de couleurs, Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds, Saint-Cybardeaux 12 juin 2026
- Visite guidée du site archéologique et de l’espace d’interprétation, Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds, Saint-Cybardeaux 13 juin 2026
- Conte et mythologie, Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds, Saint-Cybardeaux 14 juin 2026
- Fête Gallo-Romaine des Bouchauds Saint-Cybardeaux 5 juillet 2026
- Initiation à l’escalade Saint-Cybardeaux 27 juillet 2026