Initiation à la réalité virtuelle Saint-Cybardeaux vendredi 7 août 2026.

Saint-Cybardeaux

Initiation à la réalité virtuelle

Théatre gallo-romain des bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 15:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Initiation à la réalité virtuelle en famille avec votre smartphone

.

Théatre gallo-romain des bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A family introduction to virtual reality with your smartphone

L’événement Initiation à la réalité virtuelle Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais