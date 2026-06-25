MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS A SAINT-CYBARDEAUX Place du Dct Amiaud Saint-Cybardeaux mercredi 5 août 2026.

Saint-Cybardeaux

MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS A SAINT-CYBARDEAUX

Place du Dct Amiaud PLACE DU DCT AMIAUD Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Marché de Producteurs de Pays de 18h à 22h. Marché riche et varié ne proposant que des produits locaux.

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Place du Dct Amiaud PLACE DU DCT AMIAUD Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Marché de Producteurs de Pays from 6pm to 10pm. A rich and varied market offering only local products.

L’événement MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS A SAINT-CYBARDEAUX Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais