MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS A SAINT-CYBARDEAUX Place du Dct Amiaud Saint-Cybardeaux
MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS A SAINT-CYBARDEAUX Place du Dct Amiaud Saint-Cybardeaux mercredi 5 août 2026.
Saint-Cybardeaux
MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS A SAINT-CYBARDEAUX
Place du Dct Amiaud PLACE DU DCT AMIAUD Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Marché de Producteurs de Pays de 18h à 22h. Marché riche et varié ne proposant que des produits locaux.
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Place du Dct Amiaud PLACE DU DCT AMIAUD Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Marché de Producteurs de Pays from 6pm to 10pm. A rich and varied market offering only local products.
L’événement MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS A SAINT-CYBARDEAUX Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais
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