Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Zumba Théâtre gallo-romain des Bouchauds Saint-Cybardeaux

Zumba Théâtre gallo-romain des Bouchauds Saint-Cybardeaux jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Théâtre gallo-romain des Bouchauds

Adresse : Théâtre des bouchauds

Ville : 16170 Saint-Cybardeaux

Département : Charente

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 3.5 3.5 3.5

Saint-Cybardeaux

Zumba

Théâtre gallo-romain des Bouchauds Théâtre des bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-30

Zumba au théâtre des Bouchauds
  .

Théâtre gallo-romain des Bouchauds Théâtre des bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Zumba at the Bouchauds theater

L’événement Zumba Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais

À voir aussi à Saint-Cybardeaux (Charente)