Saint-Cybardeaux

Zumba

Théâtre gallo-romain des Bouchauds Théâtre des bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30

Zumba au théâtre des Bouchauds

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Théâtre gallo-romain des Bouchauds Théâtre des bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Zumba at the Bouchauds theater

L’événement Zumba Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais