Zumba Théâtre gallo-romain des Bouchauds Saint-Cybardeaux
Zumba Théâtre gallo-romain des Bouchauds Saint-Cybardeaux jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Cybardeaux
Zumba
Théâtre gallo-romain des Bouchauds Théâtre des bouchauds Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-30
Zumba au théâtre des Bouchauds
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Théâtre gallo-romain des Bouchauds Théâtre des bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Zumba at the Bouchauds theater
L’événement Zumba Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais
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