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Activité chantier de fouilles Les Bouchauds Saint-Cybardeaux

Activité chantier de fouilles Les Bouchauds Saint-Cybardeaux jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Les Bouchauds

Adresse : Espace d'interprétation gallo-romain des bouchauds

Ville : 16170 Saint-Cybardeaux

Département : Charente

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 3 3 3

Saint-Cybardeaux

Activité chantier de fouilles

Les Bouchauds Espace d’interprétation gallo-romain des bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13

Activité chantier de fouilles
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Les Bouchauds Espace d’interprétation gallo-romain des bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Excavation work

L’événement Activité chantier de fouilles Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais

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