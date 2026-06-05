Activité chantier de fouilles Les Bouchauds Saint-Cybardeaux

Saint-Cybardeaux

Activité chantier de fouilles

Les Bouchauds Espace d’interprétation gallo-romain des bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Activité chantier de fouilles

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Les Bouchauds Espace d’interprétation gallo-romain des bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Excavation work

L’événement Activité chantier de fouilles Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais