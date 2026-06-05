Atelier fabrication d’une fibule Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux
Atelier fabrication d’une fibule Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Cybardeaux
Atelier fabrication d’une fibule
Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 15:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Fabrication d’une fibule découverte de la mode gallo-romaine et fabrication d’une broche en laiton
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Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Making a fibula: discovering Gallo-Roman fashion and making a brass brooch
L’événement Atelier fabrication d’une fibule Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais
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