Atelier fabrication d’une fibule Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux

Saint-Cybardeaux

Atelier fabrication d’une fibule

Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 15:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Fabrication d’une fibule découverte de la mode gallo-romaine et fabrication d’une broche en laiton

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Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Making a fibula: discovering Gallo-Roman fashion and making a brass brooch

L’événement Atelier fabrication d’une fibule Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais