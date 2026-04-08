Secrets de couleurs, Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds, Saint-Cybardeaux

Secrets de couleurs 12 – 14 juin Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

La teinture des vêtements dans l’Antiquité.

Laissez-vous surprendre par l’ingéniosité et la richesse des pratiques gallo-romaines qui donnaient aux étoffes leurs éclats et leurs significations.

Jeu de piste : « Les couleurs de Livia »

Livia veut offirir une belle étoffe à sa tante. Mais surtout, elle veut la teindre elle même. Aidez la dans chaque étape de fabrication en résolvant les énigmes. de l’exposition et repartez avec le badge souvenir du musée.

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds Rue de la Ferme, 16170 Saint-Cybardeaux, France Saint-Cybardeaux 16170 Genac Charente Nouvelle-Aquitaine +33545652619 https://www.eigr-bouchauds.fr/index.php/2-non-categorise/34-bienvenue-espace-dinterpretation L’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain : inauguré le 1er août 2010, il est aménagé non loin du site archéologique, au cœur d’une ancienne ferme charentaise datant de 1846.

Vous pourrez vous promener au milieu des maquettes, des statues et des reproductions des pièces de monnaie découvertes sur le site durant les fouilles. Plusieurs thèmes sont traités : la monnaie, la religion et le décor architectural, ceux-ci vous permettront de répondre aux questions que pose la romanisation en Gaule.

La teinture des vêtements dans l’Antiquité.

©otrouillac