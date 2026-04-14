Visite guidée du site archéologique et de l’espace d’interprétation, Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds, Saint-Cybardeaux

Visite guidée du site archéologique et de l’espace d’interprétation Samedi 13 juin, 10h30 Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds Charente

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Découverte des vestiges du sanctuaire et du théâtre construit au Ier siècle de notre ère, visite du musée.

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain des Bouchauds Rue de la Ferme, 16170 Saint-Cybardeaux, France Saint-Cybardeaux 16170 Genac Charente Nouvelle-Aquitaine +33545652619 https://www.eigr-bouchauds.fr/index.php/2-non-categorise/34-bienvenue-espace-dinterpretation L’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain : inauguré le 1er août 2010, il est aménagé non loin du site archéologique, au cœur d’une ancienne ferme charentaise datant de 1846.

Vous pourrez vous promener au milieu des maquettes, des statues et des reproductions des pièces de monnaie découvertes sur le site durant les fouilles. Plusieurs thèmes sont traités : la monnaie, la religion et le décor architectural, ceux-ci vous permettront de répondre aux questions que pose la romanisation en Gaule.

Découverte des vestiges du sanctuaire et du théâtre construit au Ier siècle de notre ère, visite du musée.

©J. Hasse