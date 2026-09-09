Journées européennes du patrimoine aux Marais du Vigueirat Marais du Vigueirat Arles
samedi 19 septembre 2026 · Marais du Vigueirat · Arles
Informations pratiques
Arles
Journées européennes du patrimoine aux Marais du Vigueirat
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Marais du Vigueirat invitent le public à découvrir l’exposition Apprendre à coexister avec le Vivant et à parcourir librement 6 km de sentiers aménagés au cœur de cet espace naturel.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Amis du Marais du Vigueirat proposent de découvrir l’histoire de ce site naturel à travers l’exposition Apprendre à coexister avec le Vivant, l’exemple des Marais du Vigueirat .
À travers une exposition d’images historiques, puis une marche en autonomie sur 6 km de sentiers aménagés, les visiteurs partiront à la découverte des relations entre l’Homme et la Nature au fil du temps.
Cette immersion au cœur des Marais du Vigueirat permet de mieux comprendre la recherche d’un équilibre et d’une complémentarité entre les activités humaines et la préservation du vivant, tout en voyageant à travers les différentes époques qui ont façonné le site.
Informations pratiques et horaires
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
– Exposition et visite libre Apprendre à coexister avec le Vivant, l’exemple des Marais du Vigueirat de 9h à 17h.
– Découverte libre de l’exposition d’images historiques.
– Parcours en autonomie sur 6 km de sentiers aménagés. .
Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 98 70 91
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English :
In celebration of European Heritage Days, the Marais du Vigueirat invites the public to explore the exhibition “Learning to Coexist with Living Things” and to freely stroll along 6 km of trails in the heart of this natural area.
L’événement Journées européennes du patrimoine aux Marais du Vigueirat Arles a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme d’Arles
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