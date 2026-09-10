Journées Européennes du Patrimoine avec l’Association Mémoires d’Andernos Office de tourisme Andernos-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Journées Européennes du Patrimoine avec l’Association Mémoires d’Andernos
Office de tourisme Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Présentation et vente d’ouvrages dédiés au patrimoine andernosien par l’association Mémoire d’Andernos .
Office de tourisme Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Journées Européennes du Patrimoine avec l’Association Mémoires d’Andernos
L’événement Journées Européennes du Patrimoine avec l’Association Mémoires d’Andernos Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
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