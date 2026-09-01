Journées Européennes du Patrimoine: balade à bord de l’Hermione de Cherlieu Port de Fouchécourt Fouchécourt

Informations pratiques

Fouchécourt

Journées Européennes du Patrimoine: balade à bord de l’Hermione de Cherlieu

Port de Fouchécourt 1 Rue de la Fontaine Fouchécourt Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association l’Hermione de Cherlieu, vous propose des balades en canot ( où vous devrez ramer) sur la Saône d’environ 35 minutes.

Pierre vous présentera également l’association et vous donnera des explications sur ce canot qu’il a construit.

Les départs se feront toutes les heures de 14h30 à 18h30, le samedi 19 et dimanche 20 septembre

Les places étant limitées à 8 personnes sur le canot, il est fortement recommandé de réserver. .

Port de Fouchécourt 1 Rue de la Fontaine Fouchécourt 70160 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 04 53 66 pierrebreyer97@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine: balade à bord de l’Hermione de Cherlieu

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: balade à bord de l’Hermione de Cherlieu Fouchécourt a été mis à jour le 2026-08-22 par JUSSEY TOURISME