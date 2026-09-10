Journées Européennes du patrimoine Balade contée Si Andernos m’était conté Maison Louis David et son parc Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Journées Européennes du patrimoine Balade contée Si Andernos m’était conté

Maison Louis David et son parc 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous guider à travers une promenade narrative dans le Jardin Louis David.

Au fil de cette visite, découvrez l’histoire d’Andernos-les-Bains, de la Préhistoire jusqu’aux Années folles, et plongez au cœur des grandes époques qui ont façonné la ville.

Visite uniquement sur réservation. Aucun billet ne sera vendu sur place. .

Maison Louis David et son parc 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95 instants.partages33@gmail.com

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English : Journées Européennes du patrimoine Balade contée Si Andernos m’était conté

L’événement Journées Européennes du patrimoine Balade contée Si Andernos m’était conté Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains