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AGENDA · Andernos-les-Bains

Journées Européennes du patrimoine Balade contée Si Andernos m’était conté Maison Louis David et son parc Andernos-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Maison Louis David et son parc · Andernos-les-Bains

Journées Européennes du patrimoine Balade contée Si Andernos m’était conté Maison Louis David et son parc Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison Louis David et son parc
Adresse
14 Avenue Pasteur
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif
7 7 7 Tarif réduit

Andernos-les-Bains

Journées Européennes du patrimoine Balade contée Si Andernos m’était conté

Maison Louis David et son parc 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous guider à travers une promenade narrative dans le Jardin Louis David.

Au fil de cette visite, découvrez l’histoire d’Andernos-les-Bains, de la Préhistoire jusqu’aux Années folles, et plongez au cœur des grandes époques qui ont façonné la ville.

Visite uniquement sur réservation. Aucun billet ne sera vendu sur place.   .

Maison Louis David et son parc 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95  instants.partages33@gmail.com

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English : Journées Européennes du patrimoine Balade contée Si Andernos m’était conté

L’événement Journées Européennes du patrimoine Balade contée Si Andernos m’était conté Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains

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