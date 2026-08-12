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AGENDA · Bléneau

Journées européennes du patrimoine Bibliothèque de Bléneau Bléneau

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Bléneau · Bléneau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bibliothèque de Bléneau
Adresse
3bis avenue de Bourgogne
Ville
89220 Bléneau
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Bléneau

Journées européennes du patrimoine

Bibliothèque de Bléneau 3bis avenue de Bourgogne Bléneau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

De nombreuses personnalités locales ont laissé une empreinte à Bléneau. L’exposition met en lumière le parcours d’Alexandre Dethou, figure politique, le général serret et de Gaston Fleischel, un inventeur. Venez découvrir ces personnalités qui ont marqué Bléneau !   .

Bibliothèque de Bléneau 3bis avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 91 61  mairie@bleneau.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Bléneau a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !