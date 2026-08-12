Journées européennes du patrimoine Bibliothèque de Bléneau Bléneau

Informations pratiques

Bléneau

Journées européennes du patrimoine

Bibliothèque de Bléneau 3bis avenue de Bourgogne Bléneau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

De nombreuses personnalités locales ont laissé une empreinte à Bléneau. L’exposition met en lumière le parcours d’Alexandre Dethou, figure politique, le général serret et de Gaston Fleischel, un inventeur. Venez découvrir ces personnalités qui ont marqué Bléneau ! .

Bibliothèque de Bléneau 3bis avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 91 61 mairie@bleneau.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Bléneau a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !