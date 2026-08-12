Journées européennes du patrimoine Bibliothèque de Bléneau Bléneau
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Bléneau · Bléneau
Informations pratiques
Bléneau
Journées européennes du patrimoine
Bibliothèque de Bléneau 3bis avenue de Bourgogne Bléneau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
De nombreuses personnalités locales ont laissé une empreinte à Bléneau. L’exposition met en lumière le parcours d’Alexandre Dethou, figure politique, le général serret et de Gaston Fleischel, un inventeur. Venez découvrir ces personnalités qui ont marqué Bléneau ! .
Bibliothèque de Bléneau 3bis avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 91 61 mairie@bleneau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Bléneau a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !