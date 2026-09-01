JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Cabestany
samedi 19 septembre 2026 · Cabestany
Informations pratiques
Cabestany
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Parc guilhem Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Profitez de ces deux journées pour découvrir le site en visite libre ou guidée, dès 3 ans. Plongez dans son histoire et participez aux ateliers proposés pour petits et grands !
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Parc guilhem Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr
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English :
Take advantage of these two days to explore the site on your own or on a guided tour—open to visitors ages 3 and up. Immerse yourself in its history and join the workshops offered for all ages!
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Cabestany a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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