[Journées européennes du patrimoine] Chants marins pour les 80 ans du Saint-Rémi Dives-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
[Journées européennes du patrimoine] Chants marins pour les 80 ans du Saint-Rémi
Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Comité des Amis du Patrimoine & de l’Animation Côtière célèbre les 80 ans du vieux gréement Saint-Rémi autour de chants marins au port de plaisance !
Le Comité des Amis du Patrimoine & de l’Animation Côtière célèbre les 80 ans du vieux gréement Saint-Rémi autour de chants marins au port de plaisance ! .
Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr
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English : [Journées européennes du patrimoine] Chants marins pour les 80 ans du Saint-Rémi
The Friends of Coastal Heritage & Events Committee is celebrating the 80th anniversary of the old sailing ship Saint-Rémi with a session of sea shanties at the marina!
L’événement [Journées européennes du patrimoine] Chants marins pour les 80 ans du Saint-Rémi Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Normandie Pays d’Auge
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