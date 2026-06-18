Informations pratiques

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Chants marins pour les 80 ans du Saint-Rémi

Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Comité des Amis du Patrimoine & de l’Animation Côtière célèbre les 80 ans du vieux gréement Saint-Rémi autour de chants marins au port de plaisance !

Le Comité des Amis du Patrimoine & de l’Animation Côtière célèbre les 80 ans du vieux gréement Saint-Rémi autour de chants marins au port de plaisance ! .

Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Chants marins pour les 80 ans du Saint-Rémi

The Friends of Coastal Heritage & Events Committee is celebrating the 80th anniversary of the old sailing ship Saint-Rémi with a session of sea shanties at the marina!

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Chants marins pour les 80 ans du Saint-Rémi Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Normandie Pays d’Auge