Informations pratiques

Wangenbourg-Engenthal

Journées Européennes du Patrimoine chapelle d’Obersteigen

2 rue de la chapelle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir la chapelle d’Obersteigen. Visitez la chapelle, le jardin attenant, salle communale attenante si mauvais temps. Du 19 au 20 septembre. 0 .

2 rue de la chapelle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 32 13 marie-helene.david4@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine chapelle d’Obersteigen Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble