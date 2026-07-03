Journées Européennes du Patrimoine chapelle d’Obersteigen Wangenbourg-Engenthal
samedi 19 septembre 2026 · Wangenbourg-Engenthal
Informations pratiques
Wangenbourg-Engenthal
Journées Européennes du Patrimoine chapelle d’Obersteigen
2 rue de la chapelle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir la chapelle d’Obersteigen. Visitez la chapelle, le jardin attenant, salle communale attenante si mauvais temps. Du 19 au 20 septembre. 0 .
2 rue de la chapelle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 32 13 marie-helene.david4@wanadoo.fr
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine chapelle d’Obersteigen Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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