Wangenbourg-Engenthal

Marché aux puces

Place de la 5ème Armée Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Marché aux puces de Wangenbourg-Engenthal

Marché aux puces de Wangenbourg-Engenthal

Profitez du marché aux puces de Wangenbourg-Engenthal organisé par l’Association de Gaulle et la 5e armée.

Buvette et petite restauration sur place (CB acceptée).

Date dimanche 2 août 2026

Horaires 6h-18h

Lieu place de la 5e armée, rue du Général de Gaulle

Tarif 2,50€ le mètre linéaire

Informations et réservations 06 21 42 32 19 06 86 07 59 44 asso.degaulle@gmail.com

Entrée gratuite 0 .

Place de la 5ème Armée Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 42 32 19 asso.degaulle@gmail.com

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English :

Wangenbourg-Engenthal flea market

L’événement Marché aux puces Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble