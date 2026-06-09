Marché aux puces Wangenbourg-Engenthal
Marché aux puces Wangenbourg-Engenthal dimanche 2 août 2026.
Wangenbourg-Engenthal
Marché aux puces
Place de la 5ème Armée Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Marché aux puces de Wangenbourg-Engenthal
Marché aux puces de Wangenbourg-Engenthal
Profitez du marché aux puces de Wangenbourg-Engenthal organisé par l’Association de Gaulle et la 5e armée.
Buvette et petite restauration sur place (CB acceptée).
Date dimanche 2 août 2026
Horaires 6h-18h
Lieu place de la 5e armée, rue du Général de Gaulle
Tarif 2,50€ le mètre linéaire
Informations et réservations 06 21 42 32 19 06 86 07 59 44 asso.degaulle@gmail.com
Entrée gratuite 0 .
Place de la 5ème Armée Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 42 32 19 asso.degaulle@gmail.com
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English :
Wangenbourg-Engenthal flea market
L’événement Marché aux puces Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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