Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché aux puces Wangenbourg-Engenthal

Marché aux puces Wangenbourg-Engenthal

Marché aux puces Wangenbourg-Engenthal dimanche 2 août 2026.

Adresse : Place de la 5ème Armée

Ville : 67710 Wangenbourg-Engenthal

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0

Wangenbourg-Engenthal

Marché aux puces

Place de la 5ème Armée Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Marché aux puces de Wangenbourg-Engenthal
Marché aux puces de Wangenbourg-Engenthal 

Profitez du marché aux puces de Wangenbourg-Engenthal organisé par l’Association de Gaulle et la 5e armée. 

Buvette et petite restauration sur place (CB acceptée). 

Date dimanche 2 août 2026
Horaires 6h-18h
Lieu place de la 5e armée, rue du Général de Gaulle
Tarif 2,50€ le mètre linéaire

Informations et réservations 06 21 42 32 19 06 86 07 59 44 asso.degaulle@gmail.com

Entrée gratuite 0  .

Place de la 5ème Armée Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 42 32 19  asso.degaulle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wangenbourg-Engenthal flea market

L’événement Marché aux puces Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin)