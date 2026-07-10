Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Anne de Bolbec Bolbec
samedi 19 septembre 2026 · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Anne de Bolbec
6 Rue Charles Lesourd Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Samedi 19 septembre
• 20h–20h30 Visite guidée.
• 20h30–21h30 Concert de musique de chambre (élèves du Conservatoire Caux Seine Agglo).
Dimanche 20 septembre | 14h–18h
• Visites commentées.
• Visites libres Fresques de Paul Baudouin (fin XIXᵉ siècle).
• Vitraux restaurés (2023, par Didier Bourdeau).
• 16h Défilé de mannequins en tissu vichy (Atelier-musée du Textile et des Indiennes). .
6 Rue Charles Lesourd Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Anne de Bolbec
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Anne de Bolbec Bolbec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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