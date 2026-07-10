Informations pratiques

Bolbec

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Anne de Bolbec

6 Rue Charles Lesourd Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Samedi 19 septembre

• 20h–20h30 Visite guidée.

• 20h30–21h30 Concert de musique de chambre (élèves du Conservatoire Caux Seine Agglo).

Dimanche 20 septembre | 14h–18h

• Visites commentées.

• Visites libres Fresques de Paul Baudouin (fin XIXᵉ siècle).

• Vitraux restaurés (2023, par Didier Bourdeau).

• 16h Défilé de mannequins en tissu vichy (Atelier-musée du Textile et des Indiennes). .

6 Rue Charles Lesourd Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Anne de Bolbec

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Anne de Bolbec Bolbec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme