Informations pratiques

Bolbec

Marché nocturne de Bolbec

Rue de la République Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-14

Les Marchés Nocturnes reviennent à Bolbec pour deux soirées estivales !

Vendredi 10 juillet et vendredi 14 août 2026, la rue de la République et la place Léon Desgenétais s’animeront de 17h à 22h pour accueillir artisans, producteurs locaux et commerçants.

Au fil des stands, le public pourra flâner, échanger et savourer des spécialités locales dans une ambiance chaleureuse et festive. Ces rendez-vous sont l’occasion idéale de profiter des longues soirées d’été, de soutenir le savoir-faire local et de partager un moment agréable en famille ou entre amis. .

Rue de la République Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 51 48 communication@bolbec.fr

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English : Marché nocturne de Bolbec

L’événement Marché nocturne de Bolbec Bolbec a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme