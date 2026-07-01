Journées européennes du Patrimoine, Château de Bresson, Moissieu-sur-Dolon

Informations pratiques

Journées européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Château de Bresson Isère

entrée 6€ – gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées du Chateau et des jardins.

Expositions de parchemins

Château de Bresson 494 Montée des murs 38270 Moissieu sur Dolon Moissieu-sur-Dolon 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 84 57 82 https://www.chateau-de-bresson.com/ Château renaissance construit sur une ancienne maison forte. Ce château est dans la même famille depuis les années 1500 parc des stationnement à 70 m du château.

50mn en voiture de Lyon, Grenoble et Valence

Visites commentées du Chateau et des jardins.

© hdl