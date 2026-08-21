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AGENDA · Chareil-Cintrat

Journées Européennes du Patrimoine Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat

samedi 19 septembre 2026 · Chareil-Cintrat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Château de Chareil-Cintrat
Ville
03140 Chareil-Cintrat
Département
Allier
Tarif

Chareil-Cintrat

Journées Européennes du Patrimoine Château de Chareil-Cintrat

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Chareil-Cintrat ouvre ses portes gratuitement ! Visites guidées ou libres, une belle occasion de découvrir ce joyau du patrimoine.
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28  chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, the Château de Chareil-Cintrat is opening its doors to the public free of charge! Whether you choose a guided tour or explore on your own, this is a wonderful opportunity to discover this gem of our cultural heritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule

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