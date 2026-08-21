Informations pratiques

Chareil-Cintrat

Journées Européennes du Patrimoine Château de Chareil-Cintrat

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Chareil-Cintrat ouvre ses portes gratuitement ! Visites guidées ou libres, une belle occasion de découvrir ce joyau du patrimoine.

.

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, the Château de Chareil-Cintrat is opening its doors to the public free of charge! Whether you choose a guided tour or explore on your own, this is a wonderful opportunity to discover this gem of our cultural heritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule