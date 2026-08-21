Journées Européennes du Patrimoine Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat
samedi 19 septembre 2026 · Chareil-Cintrat
Informations pratiques
Chareil-Cintrat
Journées Européennes du Patrimoine Château de Chareil-Cintrat
Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Chareil-Cintrat ouvre ses portes gratuitement ! Visites guidées ou libres, une belle occasion de découvrir ce joyau du patrimoine.
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr
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English :
%C0 To celebrate European Heritage Days, the Château de Chareil-Cintrat is opening its doors to the public free of charge! Whether you choose a guided tour or explore on your own, this is a wonderful opportunity to discover this gem of our cultural heritage.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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