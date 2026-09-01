Informations pratiques

Gageac-et-Rouillac

Journées européennes du patrimoine | Château de Gageac

Château de Gageac Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Gageac vous ouvre ses portes pour des visites commentées en français.

Le propriétaire vous décrira l’évolution,architecturale et ses transformations au cours des siècles , vous pourrez visiter le Donjon ( pour les personnes alertes et de plus de 12 ans), les caves, le parc et aller jusqu’au pigeonnier remarquable du XVIIIe siècle.

Visite commentée du château , du donjon, des caves, du pigeonnier, du parc,

tarif: 4,00€/personne (sans l’intérieure). Visites commentées à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, et 17h. .

Château de Gageac Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 85 69 chateaudegageac@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine | Château de Gageac

L’événement Journées européennes du patrimoine | Château de Gageac Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-08-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides