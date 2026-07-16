Visite commentée : 900 ans d’histoire en Périgord pourpre, Château de Gageac, Gageac-et-Rouillac

Informations pratiques

Visite commentée : 900 ans d’histoire en Périgord pourpre 19 et 20 septembre Château de Gageac Dordogne

Tarif : 4€/personne de plus de 12 ans. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Gageac vous invite à découvrir son histoire à travers une présentation commentée dans la cour d’honneur.

Au XIIe siècle, une tour de garde dépendant de Duras est édifiée avant d’être transformée en place forte au XIVe siècle. Le connétable Du Guesclin en fit le siège pendant cinq jours avant de s’en emparer. Durant les guerres de Religion, la reine Jeanne d’Albret y séjourna.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la forteresse fut transformée en une élégante demeure. Racheté par la même famille il y a deux cents ans, le château dévoile aujourd’hui ses secrets et son histoire.

La visite comprend le donjon, les caves, le parc et le pigeonnier du XVIIIe siècle, depuis lequel vous pourrez admirer le château.

L’intérieur du château n’est pas accessible.

Le donjon est réservé aux personnes en bonne condition physique et aux visiteurs de plus de 12 ans.

Château de Gageac 1465 route du château, 24240 Gageac-et-Rouillac Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 27 85 69 http://www.chateau-gageac.com Le château fut d’abord une tour de garde dépendante du château de Duras au XIIe siècle. Elle a ensuite été renforcée pour devenir une place forte. Pendant la guerre de Cent Ans, en 1377, le connétable Du Guesclin y tint un siège pendant 5 jours avant de s’en emparer. Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, le château fut transformé en habitation.

Le château de GAGEAC vous invite à découvrir son histoire à travers les commentaires qui vous seront contés dans la cour d’honneur.

©Jacquelin de la ERRIE