[Journées Européennes du Patrimoine] Château de la Motte-Sonzay Sonzay
samedi 19 septembre 2026 · Sonzay
Informations pratiques
Sonzay
[Journées Européennes du Patrimoine] Château de la Motte-Sonzay
107 route du château de la Motte-Sonzay Sonzay Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le château de La Motte-Sonzay présente un parcours architectural et historique à travers 10 siècle d’histoire française, du Moyen Age au XXème siècle. Classé Monument Historique en 1959, il a fait l’objet d’importants travaux de restauration
et a été ouvert à la visite depuis peu.
Le château de La Motte-Sonzay présente un parcours architectural et historique à travers 10 siècle d’histoire française, du Moyen Age au XXème siècle. Classé Monument Historique en 1959, il a fait l’objet d’importants travaux de restauration
et a été ouvert à la visite depuis peu.
Visite guidée du château à 15h, sans réservation, entrée par la grille d’honneur. 5 .
107 route du château de la Motte-Sonzay Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 89 78 30 lamotte.sonzay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Motte-Sonzay Castle offers a journey through 10 centuries of French history, from the Middle Ages to the 20th century. Designated a Historic Monument in 1959, it has undergone extensive restoration work
and has recently been opened to the public.
L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Château de la Motte-Sonzay Sonzay a été mis à jour le 2026-08-31 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan