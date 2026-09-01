Informations pratiques

Sonzay

[Journées Européennes du Patrimoine] Château de la Motte-Sonzay

107 route du château de la Motte-Sonzay Sonzay Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le château de La Motte-Sonzay présente un parcours architectural et historique à travers 10 siècle d’histoire française, du Moyen Age au XXème siècle. Classé Monument Historique en 1959, il a fait l’objet d’importants travaux de restauration

et a été ouvert à la visite depuis peu.

Le château de La Motte-Sonzay présente un parcours architectural et historique à travers 10 siècle d’histoire française, du Moyen Age au XXème siècle. Classé Monument Historique en 1959, il a fait l’objet d’importants travaux de restauration

et a été ouvert à la visite depuis peu.

Visite guidée du château à 15h, sans réservation, entrée par la grille d’honneur. 5 .

107 route du château de la Motte-Sonzay Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 89 78 30 lamotte.sonzay@gmail.com

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English :

La Motte-Sonzay Castle offers a journey through 10 centuries of French history, from the Middle Ages to the 20th century. Designated a Historic Monument in 1959, it has undergone extensive restoration work

and has recently been opened to the public.

L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Château de la Motte-Sonzay Sonzay a été mis à jour le 2026-08-31 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan