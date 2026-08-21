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AGENDA · Wangenbourg-Engenthal

Journées Européennes du Patrimoine château du Freudeneck Wangenbourg-Engenthal

samedi 19 septembre 2026 · Wangenbourg-Engenthal

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
67710 Wangenbourg-Engenthal
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Wangenbourg-Engenthal

Journées Européennes du Patrimoine château du Freudeneck

Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château du Freudeneck sera ouvert au public. 

Dates et horaires à venir prochainement.   0  .

Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 28 48 15  maderic.waldhof@gmail.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine château du Freudeneck Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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