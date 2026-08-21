Journées Européennes du Patrimoine château du Freudeneck Wangenbourg-Engenthal
samedi 19 septembre 2026 · Wangenbourg-Engenthal
Informations pratiques
Wangenbourg-Engenthal
Journées Européennes du Patrimoine château du Freudeneck
Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château du Freudeneck sera ouvert au public.
Dates et horaires à venir prochainement. 0 .
Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 28 48 15 maderic.waldhof@gmail.com
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine château du Freudeneck Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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