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Journées Européennes du Patrimoine Château et parc du Val-aux-Grès Route de Mirville Bolbec

samedi 19 septembre 2026 · Route de Mirville · Bolbec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Route de Mirville
Adresse
Château du Val-aux-Grès
Ville
76210 Bolbec
Département
Seine-Maritime
Tarif

Bolbec

Journées Européennes du Patrimoine Château et parc du Val-aux-Grès

Route de Mirville Château du Val-aux-Grès Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
• Visites libres des extérieurs et du parc tout au long de la journée.
• Exposition Peintures de Jérôme Borel (14h30–17h30, salles du château).   .

Route de Mirville Château du Val-aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie  

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English : Journées Européennes du Patrimoine Château et parc du Val-aux-Grès

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château et parc du Val-aux-Grès Bolbec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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