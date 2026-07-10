Journées Européennes du Patrimoine Château et parc du Val-aux-Grès Route de Mirville Bolbec
samedi 19 septembre 2026 · Route de Mirville · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Journées Européennes du Patrimoine Château et parc du Val-aux-Grès
Route de Mirville Château du Val-aux-Grès Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
• Visites libres des extérieurs et du parc tout au long de la journée.
• Exposition Peintures de Jérôme Borel (14h30–17h30, salles du château). .
Route de Mirville Château du Val-aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine Château et parc du Val-aux-Grès
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château et parc du Val-aux-Grès Bolbec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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