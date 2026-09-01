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Journées Européennes du patrimoine Concert de Jazz Manouche Parking 1 Rue terre du pas Blanzaguet-Saint-Cybard

samedi 19 septembre 2026 · Parking 1 Rue terre du pas · Blanzaguet-Saint-Cybard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Parking 1 Rue terre du pas
Adresse
Eglise St Pierre St Paul
Ville
16320 Blanzaguet-Saint-Cybard
Département
Charente
Tarif

Blanzaguet-Saint-Cybard

Journées Européennes du patrimoine Concert de Jazz Manouche

Parking 1 Rue terre du pas Eglise St Pierre St Paul Blanzaguet-Saint-Cybard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert de Jazz Manouche Django-Phil
19h food truck, place de la Mairie, buvette
20h30 concert

17h Visite du bourg et de son église romane du 12ème siècle avec un guide conférencier durée 1h. Gratuit
  .

Parking 1 Rue terre du pas Eglise St Pierre St Paul Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 69 03 08  festi-blanzaguet@laposte.net

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English :

Gypsy Jazz Concert: Django-Phil
7:00 p.m.: food truck, Town Hall Square, refreshment stand
8:30 p.m.: concert

5:00 p.m.: Tour of the town and its 12th-century Romanesque church with a tour guide—duration: 1 hour. Free

L’événement Journées Européennes du patrimoine Concert de Jazz Manouche Blanzaguet-Saint-Cybard a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Sud Charente

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