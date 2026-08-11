Informations pratiques

Petiville

[Journées Européennes du Patrimoine] Concert d’orgue et violon

Église Notre-Dame, rue de l’église Petiville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un rendez-vous musical vous attend à Petiville ! Laissez-vous porter par les œuvres de Mozart, Vivaldi et autres grands compositeurs de la musique sacrée. À l’orgue, Laurent Jochum, titulaire de l’église Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris, accompagné au violon par Grégoire Torossian.

Un joli rendez-vous musical vous attend à l’église de Petiville ! Laissez-vous porter par les œuvres de Mozart, Vivaldi et autres grands compositeurs de la musique sacrée. À l’orgue, Laurent Jochum, titulaire de l’église Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris, accompagné au violon par Grégoire Torrossian, qui revient à Petiville pour la quatrième fois.

Un moment suspendu entre patrimoine et musique, dans le cadre singulier de l’église du village.

Participation libre .

Église Notre-Dame, rue de l’église Petiville 14390 Calvados Normandie +33 6 03 40 33 68

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English : [Journées Européennes du Patrimoine] Concert d’orgue et violon

A musical treat awaits you in Petiville! Let yourself be carried away by the works of Mozart, Vivaldi and other great composers of sacred music. On the organ, Laurent Jochum, organist at the Church of Saint-Jean-Baptiste in Belleville, Paris, accompanied on the violin by Grégoire Torossian.

L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Concert d’orgue et violon Petiville a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Normandie Pays d’Auge