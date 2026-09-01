Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Conférence Comment sauver l’art religieux , par le Père Joseph.

Musée de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

L’exemple de la restauration de l’Eglise de Bourbonne-les-Bains. Comment sauver l’art ? Et notamment l’art religieux ?

La question se pose de manière très pragmatique depuis quelques années. Certaines esquisses datent du XIXème siècle et ont gardé leur fraîcheur, d’autres sont plus délicates et en proie aux vicissitudes du temps. D’autres esquisses sont de 1966 et nous montrent une église sujette à des aménagements esthétiques. D’autres objets mystères seront exceptionnellement présentés au public. .

Musée de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 69 47

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence Comment sauver l’art religieux , par le Père Joseph. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains