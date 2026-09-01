Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Journées Européennes du patrimoine Conférence Deux artistes Bourbonnais, pionniers de l’art déco: André Saglio et Adolphe Boigegrain

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Au début du XXème siècle, Bourbonne-les-Bains a abrité plusieurs artistes d’envergure nationale.

Si René Xavier Prinet est bien représenté au musée de Bourbonne-les-Bains, son grand ami André Saglio a été plutôt oublié.

Pourtant c’est un des tout premiers contributeurs du style art déco et un grand décorateur de l’Opéra de Paris.

Adolphe Boigegrain, un autre décorateur de la même période et natif de Bourbonne-les-Bains sera aussi présent.

Par Jean Luc Volatier. .

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine Conférence Deux artistes Bourbonnais, pionniers de l’art déco: André Saglio et Adolphe Boigegrain Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains