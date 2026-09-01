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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains

mardi 15 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Adresse
Parc du Château
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Bourbonne-les-Bains

82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne-les-Bains.

Parc du Château Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Tout public
82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne
17h30 rassemblement au Parc du château, monuments aux morts
18h00 cérémonie avec montée des couleurs, allocution et dépôt de gerbe   .

Parc du Château Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80 

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English :

L’événement 82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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