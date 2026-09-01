82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains
mardi 15 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne-les-Bains.
Parc du Château Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Tout public
82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne
17h30 rassemblement au Parc du château, monuments aux morts
18h00 cérémonie avec montée des couleurs, allocution et dépôt de gerbe .
Parc du Château Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80
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English :
L’événement 82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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