Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne-les-Bains.

Parc du Château Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Tout public

82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne

17h30 rassemblement au Parc du château, monuments aux morts

18h00 cérémonie avec montée des couleurs, allocution et dépôt de gerbe .

Parc du Château Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80

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English :

L’événement 82ème anniversaire de la Libération de Bourbonne-les-Bains et de la résistance par la section UNC de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains